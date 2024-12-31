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Около 100 тыс. москвичей и жителей Подмосковья встретят Новый год на работе

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Около 100 тыс. москвичей и жителей Подмосковья встретят новый 2025 год на рабочих местах, обеспечивая жизнедеятельность региона в праздничную ночь. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах мегаполиса и области.

Источник: РИА "Новости"

«Речь идет о сотрудниках правоохранительных органов, специалистах коммунальных служб, связистах, энергетиках, водителях общественного транспорта и машинистах метро, авиадиспетчерах и других сотрудников, работающих посменным графиком», — сказали ТАСС представители сразу нескольких оперативных служб мегаполиса. По традиции, свои первые поздравления такие работники получат от коллег, а также родных и близких по телефону.

Впрочем, те специалисты, чья деятельность связана непосредственно с общением с гражданами, конечно же, получат поздравления от них. В первую очередь, это работники транспортного комплекса.

Машинисты пригородных поездов, которые в момент наступления нового года будут в пути, обязательно поздравят своих пассажиров с Новым годом по громкой связи в вагонах. Такая традиция, как пояснили ТАСС в управлении Московской железной дороги, существует уже много лет. «На рабочих местах распивать любые спиртные напитки категорически запрещено, потому машинисты, диспетчеры, работники вокзалов и станций отметят праздник чаем или кофе с принесенными из дома сладостями», — заверили в управлении железной дороги. Это же касается метрополитена и наземного общественного транспорта.