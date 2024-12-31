Около 100 тыс. москвичей и жителей Подмосковья встретят Новый год на работе

Машинисты пригородных поездов, которые в момент наступления нового года будут в пути, обязательно поздравят своих пассажиров с Новым годом по громкой связи в вагонах. Такая традиция, как пояснили ТАСС в управлении Московской железной дороги, существует уже много лет. «На рабочих местах распивать любые спиртные напитки категорически запрещено, потому машинисты, диспетчеры, работники вокзалов и станций отметят праздник чаем или кофе с принесенными из дома сладостями», — заверили в управлении железной дороги. Это же касается метрополитена и наземного общественного транспорта.