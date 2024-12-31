Свердловская область вошла в список лучших регионов России

В списке лучших регионов России Свердловская область заняла шестое место. В общей сложности она набрала 66,47 баллов из 100 возможных по качеству жизни, экономическому положению, состоянию рынка труда, приверженности здоровому образу жизни. Баллы рассчитаны, как среднее арифметическое баллов, полученных регионами в 2024 году. Полный список с инфографикой публикует информационное агентство РИА.
Первую строчку рейтинга занимает Москва с баллом 86,48. На втором месте оказался Санкт-Петербург, который аналитики оценили на 83,37 баллов. Далее в списке фигурируют — Московская область, Татарстан, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра.
Ниже Свердловской области в списке представлены Нижегородская область, Краснодарский край, Самарская область. Замыкает ТОП-10 регионов страны Республика Башкортостан.