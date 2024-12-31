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Из Красноярска запустят новый авиарейс в Якутию

Рейсы будут выполнять дважды в неделю с 28 января.

Источник: Аэропорт Красноярска

Из Красноярска запустят новый субсидированный авиарейс в Якутию, об этом сообщили в пресс-службе красноярского аэропорта.

С 28 января 2025 года красноярцы смогут долететь до якутского аэропорта «Полярный», который находится в девяти километрах от алмазодобывающего посёлка Удачный.

Рейсы будут выполнять дважды в неделю — по вторникам и четвергам. Отметим, что напрямую из Красноярска можно долететь до трёх точек в Якутии: Якутска, Мирный и Нерюнгри.

Ранее мы сообщали, что на въезде в Красноярск со стороны аэропорта установили новую стелу «Город трудовой доблести».