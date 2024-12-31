Из Красноярска запустят новый авиарейс в Якутию

Из Красноярска запустят новый субсидированный авиарейс в Якутию, об этом сообщили в пресс-службе красноярского аэропорта.
С 28 января 2025 года красноярцы смогут долететь до якутского аэропорта «Полярный», который находится в девяти километрах от алмазодобывающего посёлка Удачный.
Рейсы будут выполнять дважды в неделю — по вторникам и четвергам. Отметим, что напрямую из Красноярска можно долететь до трёх точек в Якутии: Якутска, Мирный и Нерюнгри.
Ранее мы сообщали, что на въезде в Красноярск со стороны аэропорта установили новую стелу «Город трудовой доблести».