До 12 января будут справлять Новый год на площади Ленина в Хабаровске

В этом году площадь Ленина оформлена в классическом стиле, создающем атмосферу уютного семейного праздника. Здесь установлены более 20 арт-объектов, среди которых «Гора мандаринов», «Подарки», «Шишки» и «Хлопушки». Для зимних забав оборудованы три горки: две классические (с выкатами по 25 метров) и одна уникальная с четырьмя выкатами. Кроме того, посетителей ждут восемь ледяных чаш.