До 12 января будут справлять Новый год на площади Ленина в Хабаровске

В Хабаровске продлили программу новогодних мероприятий на площади Ленина. Жителей и гостей города ждут множество событий и развлечений для всех возрастов и вкусов, сообщает пресс-служба правительства региона.
В этом году площадь Ленина оформлена в классическом стиле, создающем атмосферу уютного семейного праздника. Здесь установлены более 20 арт-объектов, среди которых «Гора мандаринов», «Подарки», «Шишки» и «Хлопушки». Для зимних забав оборудованы три горки: две классические (с выкатами по 25 метров) и одна уникальная с четырьмя выкатами. Кроме того, посетителей ждут восемь ледяных чаш.
Площадь украшает главная елка высотой 20 метров, более 150 маленьких елей и новогоднее деревце подшефного Хабаровскому краю города Дебальцево. Для оформления использовали более 70 кубометров льда и около 1,2 километра гирлянд.
Афиша мероприятий:
6 января (утром) — «Веселые старты».
8 января (днем) — физкультурно-развлекательная активность «Рождественские забавы».
9 января — спортивные эстафеты школы олимпийского резерва «Ерофей» и мастер-класс по владению клюшкой.
До 12 января — краевой фестиваль-ярмарка «Амурфест. Зима», где можно приобрести сувениры, подарки, выпечку и согревающие напитки от молодых предпринимателей края.