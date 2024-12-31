Сержант из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне спецоперации

Владимир Новиков родился в поселке Усть-Ордынский. Учился в местных школе и техникуме. Зимой 1995-го был призван на срочную службу. Отслужив два года, вступил в ряды ОМОН в Иркутске. Также прошел Чечню. Награжден орденом, грамотами.