Сержант из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне спецоперации

46-летний снайпер Владимир Новиков погиб в зоне спецоперации 15 ноября. Мужчина не дожил 9 дней до собственного дня рождения. Жизнь сержанта оборвалась в бою под Соледаром. Об этом сообщил мэр Эхирит-Булагатского района Геннадий Осодоев.
Владимир Новиков родился в поселке Усть-Ордынский. Учился в местных школе и техникуме. Зимой 1995-го был призван на срочную службу. Отслужив два года, вступил в ряды ОМОН в Иркутске. Также прошел Чечню. Награжден орденом, грамотами.
29 февраля 2024 года Владимир Михайлович подписал контракт с Вооруженными силами России. Сибиряк служил в 27-й мотострелковой дивизии 506-го гвардейского мотострелкового полка 3-го батальона 3-йштурмовой роты.