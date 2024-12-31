Хабаровчанам напомнили места для запуска фейерверков в новогоднюю ночь

В Центральном районе фейерверки можно запускать на набережной, начиная с песчаной зоны. В Кировском районе доступна береговая линия у Бойко-Павлова, 17 и территория у завода «Дальдизель». В Краснофлотском районе разрешено использование берега у улицы Штормовой, пустыря за остановкой «Берёзовское шоссе», а также у въезда на мост через Амур.
В Железнодорожном районе под салюты подходит пустырь на улице Аэродромной у взлетно-посадочной полосы ДОСААФ, открытая территория на улице Локомотивной и участок за зданием на Семашко, 1а. В Индустриальном районе для запусков петард предусмотрены зоны около улицы Мельничной, на базах отдыха «Амуркабель» и «Дельфин».