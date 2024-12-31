Хабаровчанам напомнили места для запуска фейерверков в новогоднюю ночь

В Центральном районе фейерверки можно запускать на набережной, начиная с песчаной зоны. В Кировском районе доступна береговая линия у Бойко-Павлова, 17 и территория у завода «Дальдизель». В Краснофлотском районе разрешено использование берега у улицы Штормовой, пустыря за остановкой «Берёзовское шоссе», а также у въезда на мост через Амур.