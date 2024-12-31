Лукашенко приехал в детскую больницу под Минском накануне Нового года

Президент Беларуси Александр Лукашенко приехал в Минскую областную детскую клиническую больницу в Боровлянах накануне Нового года — 31 декабря.
Как пишет БелТА, Лукашенко пообщается с детьми, которые там лечатся, с их родителями, а также с коллективом учреждения здравоохранения. Также президент поздравит их с праздниками.
Будут и рабочие моменты — доклад о работе детской больницы, осмотр отделения анестезиологии и реанимации после капремонта и модернизации, а также ознакомление с организацией работы педиатрического отделения для детей с кардиологической и ревматологической патологией.
— Мы создали здесь самую передовую больницу. И оснастили прилично. Поэтому обязательно должны помогать, если обратились из другой области, — приводит слова Лукашенко телеграм-канал «Пул Первого».
Кстати, последний назвал и два вопроса, которые по прибытию глава Беларуси задал главврачу больницы: «Все ли сделано?» и «На что жалуются, какие проблемы волнуют коллектив?». Ответ на второй: жилье — с перспективой арендного.
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