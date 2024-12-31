ГПК: перед Новым годом на границах пропали очереди из легковушек

МИНСК, 31 дек — Sputnik. Около 360 большегрузных автомобилей ждут выезда в страны Европейского союза перед Новым годом, сообщили в Государственном пограничном комитете Беларуси.
Накануне в ведомстве констатировали, что ситуация в пунктах пропуска ближе к праздникам стабилизировалась: очереди транспорта, как грузового, так и легкового, начали уменьшаться. Так, 30 декабря, общее количество фур в очередях составляло 580, а легковушек — 150.
По данным на утро 31 декабря, более 350 большегрузов стоят перед латвийским пунктом пропуска «Патерниеки» (с белорусской стороны — «Григоровщина», перед литовским «Шальчининкай» («Бенякони») — 10 грузовиков.
При этом очередь легкового транспорта на въезд в ЕС отсутствует.
Закрытие пунктов пропуска
Сопредельные с Беларусью страны Европейского союза — Польша, Литва и Латвия — на фоне обострения отношений постепенно стали закрывать контрольно-пропускные пункты на своих границах. В итоге на госгранице Беларуси и трех соседних стран Евросоюза работают только пять пунктов пропуска из 14.
Сокращение числа пунктов пропуска, а также неритмичный прием транспорта сопредельными странами приводит к большим очередям на границах.