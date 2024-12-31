62504 трехдневных цыпленка-бройлера погибли при пожаре на птичнике в Ветковском районе

Более 62 тысяч трехдневных цыплят погибли при пожаре на птичнике РУП «Белоруснефть-Особино» в Ветковском районе. Об этом пишет БелТА со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям.
Пожар в кирпичной одноэтажке размерами 30 на 200 метров произошел 30 декабря. Сигнал о происшествии поступил в 7.18. Известно, что из 67554 цыплят-бройлеров в данном птичнике погибли 62 504. Также сообщается о повреждении 42 квадратных метров шиферной кровли, системы вентиляции и транспортировочной ленты.
МЧС сказало, что устанавливаются причины пожара.
Тем временем Минобразования Беларуси сообщило, что с 1 января 2025 зарплата учителей повысится на 39%, воспитателей детсадов — на 20%, преподавателей вузов — на 15%.
А Совмин Беларуси продлил на год запрет на ввоз пива, дезодорантов и других товаров из пяти недружественных стран Европы.