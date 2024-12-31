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62504 трехдневных цыпленка-бройлера погибли при пожаре на птичнике в Ветковском районе

Под Веткой 62504 трехдневных цыпленка-бройлера погибли при пожаре на птичнике.

Источник: Комсомольская правда

Более 62 тысяч трехдневных цыплят погибли при пожаре на птичнике РУП «Белоруснефть-Особино» в Ветковском районе. Об этом пишет БелТА со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Пожар в кирпичной одноэтажке размерами 30 на 200 метров произошел 30 декабря. Сигнал о происшествии поступил в 7.18. Известно, что из 67554 цыплят-бройлеров в данном птичнике погибли 62 504. Также сообщается о повреждении 42 квадратных метров шиферной кровли, системы вентиляции и транспортировочной ленты.

МЧС сказало, что устанавливаются причины пожара.

Тем временем Минобразования Беларуси сообщило, что с 1 января 2025 зарплата учителей повысится на 39%, воспитателей детсадов — на 20%, преподавателей вузов — на 15%.

А Совмин Беларуси продлил на год запрет на ввоз пива, дезодорантов и других товаров из пяти недружественных стран Европы.