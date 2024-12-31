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Начался капитальный ремонт моста через реку Тула на улице Петухова

Подрядчиком выступает ООО «ПСК МостВекторГрупп», с которым МКУ «Гормост» заключило контракт 28 декабря.

Источник: Мэрия Новосибирска

Решение о ремонте было принято после обследования специалистами, выявивших ухудшение состояния моста и необходимость срочного вмешательства, — сообщили в мэрии Новосибирска. Мост, построенный в 1962 году, ранее никогда не подвергался капитальному ремонту.

Среди основных проблем — узкая проезжая часть, недостаточные ограждения и прогрессирующие дефекты конструкций. Проект ремонтных работ был завершен в 2024 году и получил положительное заключение государственной экспертизы. Ожидается, что ремонт продлится не менее двух лет. Ранее мы сообщали, что ремонт 7 мостов завершен в Новосибирской области в 2024 году. Глеб Хаистов.