Начался капитальный ремонт моста через реку Тула на улице Петухова

Среди основных проблем — узкая проезжая часть, недостаточные ограждения и прогрессирующие дефекты конструкций. Проект ремонтных работ был завершен в 2024 году и получил положительное заключение государственной экспертизы. Ожидается, что ремонт продлится не менее двух лет. Ранее мы сообщали, что ремонт 7 мостов завершен в Новосибирской области в 2024 году. Глеб Хаистов.