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МАГАТЭ направит в Молдову экспертов для оценки ситуации в области онкозаболеваний

Эксперты МАГАТЭ подготовят отчет, который ляжет в основу национальной программы по борьбе с раком в Молдове.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 31 дек — Sputnik. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) направит в Республику Молдова специальную миссию для оценки ситуации в области онкологических заболеваний, об этом в интервью государственному информагентству сообщила министр здравоохранения Алла Немеренко.

По словам министра, отчет экспертов ляжет в основу создания национальной онкологической программы на ближайшие десять лет.

«Недавно в Вене у меня состоялся диалог с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, в ходе которого мы также указали на новые перспективы сотрудничества. Так, МАГАТЭ направит в Республику Молдова специальную миссию, которая оценит онкологическую сферу. Разработанный отчет послужит основой для создания национальной программы по борьбе с раком на ближайшие десять лет, а также облегчит процесс определения партнеров, которые будут инвестировать в решения по лечению рака», — сказала Немеренко.

По словам главы Минздрава, в 2025 году система здравоохранения в Молдове будут работать над развитием и модернизацией системы.

«Мы продолжим развитие системы экстренной помощи, инициируем создание реабилитационных отделений и секций в десяти больницах республики и увеличим доступ пациентов к диагностическим услугам. (…) В наступающем году министерство будет уделять больше внимания сфере первичной медико-санитарной помощи, особенно деятельности медицинских центров в сельской местности», — отметила Немеренко.

В будущем году, по словам министра, возглавляемое ею ведомство также планирует расширить доступ к лечению хронических и неврологических заболеваний.

здоровье