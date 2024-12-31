МАГАТЭ направит в Молдову экспертов для оценки ситуации в области онкозаболеваний

«Недавно в Вене у меня состоялся диалог с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, в ходе которого мы также указали на новые перспективы сотрудничества. Так, МАГАТЭ направит в Республику Молдова специальную миссию, которая оценит онкологическую сферу. Разработанный отчет послужит основой для создания национальной программы по борьбе с раком на ближайшие десять лет, а также облегчит процесс определения партнеров, которые будут инвестировать в решения по лечению рака», — сказала Немеренко.