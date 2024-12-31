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В Воронеже в первые дни января потеплеет до +6 градусов

В самом начале нового года в Воронеже потеплеет до +6 градусов, предупреждают синоптики.

Сейчас в Ричмонде: +2° 2 м/с 93% 755 мм рт. ст. +8°
Источник: Reuters

В отдельные дни возможны осадки в виде мокрого снега или дождя — в зависимости от температуры за окном. Сегодня в региональном центре ожидают до +3 градусов. Переменная облачность, возможен небольшой снег.

При этом горожанам стоит принять во внимание информацию о сильном юго-западном ветре с порывами до 8−13 м/с, из-за которого нахождение на улице будет не слишком комфортным.

В последующие дни столбики термометров поползут вверх. В среду, 1 января, воздух в городе прогреется до +2…+4 градусов. Будет пасмурно, но без существенных осадков. Четверг, 2 января, окажется самым теплым за последнее время.

Синоптики ожидают до +4…+6 градусов в течение дня. А вот в пятницу, 3 января, в городе пойдет дождь. Температура упадет до +1…+3.В субботу и воскресенье в регион придут небольшие морозы. Температура опустится до −4.Не пропустить важное в ДЗЕН 36ON.