В Воронеже в первые дни января потеплеет до +6 градусов

Синоптики ожидают до +4…+6 градусов в течение дня. А вот в пятницу, 3 января, в городе пойдет дождь. Температура упадет до +1…+3.В субботу и воскресенье в регион придут небольшие морозы. Температура опустится до −4.Не пропустить важное в ДЗЕН 36ON.