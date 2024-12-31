Парковки в центре Севастополя станут бесплатными 1, 2 и 7 января

Сейчас в городе есть две платные парковки — на центральном кольце (967 мест) и в Балаклаве (79 мест). В нерабочие праздничные дни можно бесплатно припарковаться в центре города — 1, 2 и 7 января, 23 февраля, 8 и 18 марта, 1 и 9 мая, 12 и 14 июня, а также 4 ноября.