Парковки в центре Севастополя станут бесплатными 1, 2 и 7 января

На заседании правительства Севастополя обсудили вопрос организации работы городских парковок. 1, 2 и 7 января остановиться в центре города можно будет бесплатно, передает ИА SevastopolMedia.
Сейчас в городе есть две платные парковки — на центральном кольце (967 мест) и в Балаклаве (79 мест). В нерабочие праздничные дни можно бесплатно припарковаться в центре города — 1, 2 и 7 января, 23 февраля, 8 и 18 марта, 1 и 9 мая, 12 и 14 июня, а также 4 ноября.
Все остальные условия и тарифы сохраняются как для центра города, и для Балаклавы:
- на центральном кольце: 35 рублей / час с 8.00 до 20.00;
- в ночное время и по выходным парковка бесплатная;
- в Балаклаве: 50 рублей / час с 1 мая по 30 сентября, с 8.00 до 22.00 часов;
- с 1 октября по 30 апреля — с 8.00 до 20.00 часов;
- по ночам парковка бесплатная.