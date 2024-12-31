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В Самаре в 2025 году начнется масштабный ремонт теплосетей

Масштабные работы по замене теплосетей запланированы в Самаре на 2025 год.

Источник: Коммерсантъ

Это связано с неудовлетворительным состоянием коммуникаций, из-за чего в городе произошел ряд коммунальных аварий. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Иван Носков.

«Надо признать — ресурсоснабжающие организации объективно недостаточно вкладываются в замену сетей Эту порочную практику нужно ломать, жители не должны страдать от неправильных экономических или технических расчетов», — говорится в сообщении.

Утром во вторник, 31 декабря, в Самаре завершился ремонт проблемного трубопровода в Промышленном районе в переулке Корсунском. В течение недели на участке протяженностью 97 м дважды произошла коммунальная авария. Это произошло из-за того, что трубу своевременно не заменили.

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