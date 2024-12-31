В Самаре в 2025 году начнется масштабный ремонт теплосетей

Утром во вторник, 31 декабря, в Самаре завершился ремонт проблемного трубопровода в Промышленном районе в переулке Корсунском. В течение недели на участке протяженностью 97 м дважды произошла коммунальная авария. Это произошло из-за того, что трубу своевременно не заменили.