Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент России поздравил с наступающим Новым 2025 годом главу Башкирии

Путин поздравил главу Башкирии с наступающим Новым годом.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин направил поздравление с наступающим Новым 2025 годом главе Башкирии Радию Хабирову. Об этом рассказала пресс-служба руководителя республики.

Глава государства в своем обращении заявил, что новогодние праздники объединяют всех, создают в каждом доме особую семейную теплую атмосферу, пробуждает в людях самые светлые чувства.

Путин пожелал Хабирову здоровья, осуществления планов и всего самого лучшего.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.