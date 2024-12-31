Президент России поздравил с наступающим Новым 2025 годом главу Башкирии

Президент России Владимир Путин направил поздравление с наступающим Новым 2025 годом главе Башкирии Радию Хабирову. Об этом рассказала пресс-служба руководителя республики.
Глава государства в своем обращении заявил, что новогодние праздники объединяют всех, создают в каждом доме особую семейную теплую атмосферу, пробуждает в людях самые светлые чувства.
Путин пожелал Хабирову здоровья, осуществления планов и всего самого лучшего.
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