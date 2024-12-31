В пяти пригородных районах Уфы отремонтировали 33 километра дорог

В 2024 году в РБ отремонтировали более 33 километров региональных и междугородних дорог, расположенных в Благовещенском, Кармаскалинском, Кушнаренковском, Уфимском и Чишминском районах. Это на 31,5 процента больше, чем в 2023-м. Тогда дорожники Башкирии привели в порядок 22,8 километра магистралей.
Особое внимание уделяется трассам, ведущим к туристическим комплексам и обеспечивающим связь для жителей небольших населенных пунктов.
— Кроме того, отремонтировали участки дорог туристического направления, таких как Благовещенск — Павловка и Уфа — Охлебинино, — сообщила и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства РБ Любовь Минакова. — Привели в нормативное состояние дороги с интенсивным движением — Уфа — Чишмы, Булгаково — Бузовьязы, Дема — Затон и Дмитриевка — Кушнаренково.
За минувшие шесть лет на ремонт дорог в Башкирии потратили более 37 млрд рублей, 15 млрд из которых — из федерального бюджета. Так, в регионе провели реконструкцию семикилометровой автодороги Иглино — Кальтовка в Иглинском районе, шестикилометровую дорогу Бирск — Тастуба — Сатка в Дуванском и Караидельском районах. В Уфе отремонтировали улицы Комсомольскую, 8 Марта, Лесунова и бульвар Баландина, а в створе улицы Воровского построили мост-вставку через реку Белую.
Напомним, глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что на транспортном форуме в Москве «обсудили ситуацию с пополнением нашего дорожного фонда».
— Здесь всё неплохо, — констатировал глава РБ. — В последующие годы он немного вырастет, и эти средства, что немаловажно, как раз пойдут на содержание и развитие нашей региональной дорожной сети, в том числе на программу «фонящих» дорог.