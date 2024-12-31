В Новый год инспекторы выйдут в рейды на нетрезвых водителей

Отмечание новогодних праздников всегда сопряжено с употреблением горячительных напитков. Госавтоинспекция настоятельно рекомендуем самарским водителям не садиться за руль после этого. В длинные выходные экстренные службы, в том числе и полиция будут работать в усиленном режиме, а на дорогах региона пройдут мероприятия по выявлению нетрезвых водителей.
Региональная Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения к ответственному и дисциплинированному поведению на дороге. К любителям «синьки» за рулем никаких послаблений не будет. Более того, госавтоинспекторы призывают самарцев не быть безучастными к случаям пьяного вождения. Если вы увидели нетрезвого человека за рулем авто, а также неадекватные, опасные и угрожающие безопасности других участников движения действия водителя на дороге, сообщите об этом по телефону 112, говорится в сообщении ГУ МВД по Самарской области. Берегите себя и своих близких!