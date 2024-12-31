В Новый год инспекторы выйдут в рейды на нетрезвых водителей

Региональная Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения к ответственному и дисциплинированному поведению на дороге. К любителям «синьки» за рулем никаких послаблений не будет. Более того, госавтоинспекторы призывают самарцев не быть безучастными к случаям пьяного вождения. Если вы увидели нетрезвого человека за рулем авто, а также неадекватные, опасные и угрожающие безопасности других участников движения действия водителя на дороге, сообщите об этом по телефону 112, говорится в сообщении ГУ МВД по Самарской области. Берегите себя и своих близких!