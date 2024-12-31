Семья едва не замерзла в сломанной машине на трассе в Иркутской области

В автомобиле находились супруга и двое детей. Все начали замерзать. Действовать нужно было быстро. Инспекторы патрульно-постовой службы Александр Лунин, Виктор Иванин и Анатолий Шикалов выехали на указанное место. Во время пути на 219 километре дороги они заметили машину и пересадили семью в служебный транспорт, чтобы они отогрелись.