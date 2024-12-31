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Семья едва не замерзла в сломанной машине на трассе в Иркутской области

В полицию поступил телефонный звонок от мужчины, который рассказал, что на трассе Тайшет — Чуна — Братск его машина, в которой находились супруга и двое детей, сломалась и съехала с дороги.

Источник: ГУ МВД

Накануне в Иркутской области сотрудники полиции помогли семейной паре из Усть-Кута, которая замерзала в сломанной машине. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе МВД по Иркутской области.

«В полицию поступил телефонный звонок от мужчины, который рассказал, что на трассе Тайшет-Чуна-Братск его машина сломалась и съехала с дороги», — рассказали АиФ-Иркутск в полиции.

В автомобиле находились супруга и двое детей. Все начали замерзать. Действовать нужно было быстро. Инспекторы патрульно-постовой службы Александр Лунин, Виктор Иванин и Анатолий Шикалов выехали на указанное место. Во время пути на 219 километре дороги они заметили машину и пересадили семью в служебный транспорт, чтобы они отогрелись.

После этого полицейские отбуксировали машину к гостинице, которая находилась неподалеку в Вихоревке Братского района. Семейная пара решила остаться в гостинице, чтобы переждать морозы.

На следующий день глава семьи починил генератор, и семья благополучно отправилась в путь. Супруги поблагодарили сотрудников полиции за помощь.

ГИБДД