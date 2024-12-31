В Нижегородской области с 1 января запретили охоту на медведя

Сейчас в Нижегородской области насчитывается почти 1,5 тыс. особей бурого медведя. Это почти на 100 особей больше по сравнению с годом ранее. Больше всего медведей обитает в Борском, Семеновском, Ветлужском, Воскресенском, Ковернинском и Краснобаковском округах.