Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Нижегородской области с 1 января запретили охоту на медведя

С 1 января 2025 года в Нижегородской области будет запрещена охота на бурого медведя.

Источник: Заповедник "Остров Врангеля"/Wrangel Island

По данным областного минлесхоза, нарушителям запрела грозит уголовная ответственность и выплата возмещения вреда в размере от 180 до 420 тыс. руб. за одну особь.

Добыча медведя в регионе была разрешена с 1 апреля по 10 июня, а также с 1 августа по 31 декабря.

Сейчас в Нижегородской области насчитывается почти 1,5 тыс. особей бурого медведя. Это почти на 100 особей больше по сравнению с годом ранее. Больше всего медведей обитает в Борском, Семеновском, Ветлужском, Воскресенском, Ковернинском и Краснобаковском округах.