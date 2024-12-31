Белоруска Арина Соболенко ответила, что для нее важнее — секс или соцсети

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко уверенно начала сезон, победив 31 декабря в Брисбене мексиканку Ренату Сарасуа (подробнее), а накануне белоруска ответила на пикантный вопрос о сексе.
В интервью у Арины спросили, что она выберет: месяц без секса или месяц без социальных сетей?
Этот вопрос вызвал бурю эмоций и смех Арины. Ей пришлось задуматься, ведь в соцсетях у нее миллионы подписчиков. И все-таки она ответила:
— Что мне важнее: мои любимые фанаты или мой парень?! Ладно, фанаты поймут, не осудят, подождут. Поскучают, тоже важно. Без соцсетей, — сказала Соболенко в эфире youtube-канала BB Tennis.
Кстати, мы показали страстные снимки Соболенко и ее парня, которые они сделала недавно в Брисбене.
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