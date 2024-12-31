В Калининградской области проводят сбор новогодних елей для переработки

В Калининградской области организовали сбор новогодних елей для дальнейшей переработки. Акция продлится по 31 января. Об этом сообщается на странице Минприроды региона «ВКонтакте».
Ёлки можно принести:
- на контейнерные площадки в Калининграде, оборудованные шкафами для раздельного накопления отходов (адреса по ссылке);
- на все контейнерные площадки в Калининграде, где есть свободное место для размещения ёлки️ (адреса по ссылке);
- в пункты приёма на территории области (адреса по ссылке).
Калининградцев просят убедиться, что на ёлке не осталось мишуры и других украшений. Собранные деревья передадут в Дирекцию ландшафтных парков для использования в удобрении почвы. «Напоминаем, что размещать ёлки в контейнерах для накопления твердых коммунальных отходов запрещено!» — отметили в Минприроды.