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В Калининградской области проводят сбор новогодних елей для переработки

Акция продлится по 31 января.

Источник: Getty Images via Unsplash+

В Калининградской области организовали сбор новогодних елей для дальнейшей переработки. Акция продлится по 31 января. Об этом сообщается на странице Минприроды региона «ВКонтакте».

Ёлки можно принести:

  • на контейнерные площадки в Калининграде, оборудованные шкафами для раздельного накопления отходов (адреса по ссылке);
  • на все контейнерные площадки в Калининграде, где есть свободное место для размещения ёлки️ (адреса по ссылке);
  • в пункты приёма на территории области (адреса по ссылке).

Калининградцев просят убедиться, что на ёлке не осталось мишуры и других украшений. Собранные деревья передадут в Дирекцию ландшафтных парков для использования в удобрении почвы. «Напоминаем, что размещать ёлки в контейнерах для накопления твердых коммунальных отходов запрещено!» — отметили в Минприроды.