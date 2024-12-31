В Калининградской области проводят сбор новогодних елей для переработки

Калининградцев просят убедиться, что на ёлке не осталось мишуры и других украшений. Собранные деревья передадут в Дирекцию ландшафтных парков для использования в удобрении почвы. «Напоминаем, что размещать ёлки в контейнерах для накопления твердых коммунальных отходов запрещено!» — отметили в Минприроды.