Литовец с паспортом друга задержан на белорусской границе

Гражданин Литвы задержан за попытку пересечь белорусскую границу по чужому паспорту, рассказали в Государственном пограничном комитете.
Инцидент произошел в погранпункте «Каменный Лог» в воскресенье, 29 декабря. Пограничники при оформлении автобуса «Вильнюс-Минск» сняли с рейса нарушителя. Выяснилось, что литовец хочет попасть в Беларусь по чужому паспорту.
Задержанный мужчина предъявил литовский паспорт, сказал, что является гражданином Литвы. Еще он рассказал, что по своим документам он не мог выехать из страны, поэтому попросил друга дать ему свой паспорт.
Мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания Сморгонской погрангруппы. В отношении него начали административный процесс, ему грозит штраф до 100 базовых величин (до 4000 белорусских рублей в декабре 2024-го) и депортация. Но еще за использование чужого документа ему грозит уголовная ответственность и срок до двух лет.
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