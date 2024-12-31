Литовец с паспортом друга задержан на белорусской границе

Мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания Сморгонской погрангруппы. В отношении него начали административный процесс, ему грозит штраф до 100 базовых величин (до 4000 белорусских рублей в декабре 2024-го) и депортация. Но еще за использование чужого документа ему грозит уголовная ответственность и срок до двух лет.