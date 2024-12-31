В Ростове травмпункты будут работать на новогодние праздники круглосуточно

Пациентам будут оказывать помощь в городских больницах № 4 и № 20. Так, в горбольнице № 4 на улице Социалистической горожане смогут обратиться за помощью каждый день с 9 до 21. Прием будет открыт для пациентов из Пролетарского, Кировского, Ленинского и Первомайского районов.