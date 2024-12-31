В Ростове травмпункты будут работать на новогодние праздники круглосуточно

Травмпункты будут работать круглосуточно на новогодние праздники в Ростове. Об этом сообщили на сайте регионального Министерства здравоохранения.
Пациентам будут оказывать помощь в городских больницах № 4 и № 20. Так, в горбольнице № 4 на улице Социалистической горожане смогут обратиться за помощью каждый день с 9 до 21. Прием будет открыт для пациентов из Пролетарского, Кировского, Ленинского и Первомайского районов.
В больнице № 20 принимать будут горожан из Советского, Железнодорожного, Октябрьского и Ворошиловского районов. А с 21 до 9 часов примут пациентов из всех районов города.