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«Город, деревня или что-то другое?». Лукашенко поручил определить статус Боровлян

Лукашенко сказал определиться со статусом Боровлян под Минском.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал определить статус Боровлян, передает БелТА.

Так, посещая Минскую областную детскую клиническую больницу, Лукашенко заявил о необходимость определиться со статусом Боровлян.

— Нам надо принимать решение по Боровлянам. Это уже город, — заметил он.

При этом Лукашенко указал чиновникам принять решение о том, каким населенным пунктом будут Боровляны: городом, деревней, городским поселком или получат какой-то другой статус. Предложения по этому вопросу белорусский лидер сказать внести и принять в 2025-м.

— Жители этого места уже много раз ставили вопрос: кто-то хочет город, кто-то хочет деревню. Мы должны определиться и принять соответствующее решение, — указал глава республики.

Еще в 2021-м Лукашенко обращал внимание на то, что Боровляны по количеству населения уже могут поспорить с крупными районами в стране. Поэтому он призывал выделить деревню из Минского района и сделать городом, придав соответствующий статус.

Мы писали, что президент приехал в детскую больницу под Минском накануне Нового года.

А еще накануне Александр Лукашенко назвал цель пятилетки в Беларуси, сказав чиновникам готовиться.