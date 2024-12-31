«Город, деревня или что-то другое?». Лукашенко поручил определить статус Боровлян

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал определить статус Боровлян, передает БелТА.
Так, посещая Минскую областную детскую клиническую больницу, Лукашенко заявил о необходимость определиться со статусом Боровлян.
— Нам надо принимать решение по Боровлянам. Это уже город, — заметил он.
При этом Лукашенко указал чиновникам принять решение о том, каким населенным пунктом будут Боровляны: городом, деревней, городским поселком или получат какой-то другой статус. Предложения по этому вопросу белорусский лидер сказать внести и принять в 2025-м.
— Жители этого места уже много раз ставили вопрос: кто-то хочет город, кто-то хочет деревню. Мы должны определиться и принять соответствующее решение, — указал глава республики.
Еще в 2021-м Лукашенко обращал внимание на то, что Боровляны по количеству населения уже могут поспорить с крупными районами в стране. Поэтому он призывал выделить деревню из Минского района и сделать городом, придав соответствующий статус.
Мы писали, что президент приехал в детскую больницу под Минском накануне Нового года.
А еще накануне Александр Лукашенко назвал цель пятилетки в Беларуси, сказав чиновникам готовиться.