Минздрав Башкирии назвал топ-3 заболеваний, которые выявляли у жителей республики в 2024 году

В Башкирии в этом году с 15 апреля по 16 сентября прошла акция «Здоровая республика — здоровый регион». Как отметили в Министерстве здравоохранения республики, ее цели — повышение доступности медицинской помощи сельским жителям и раннее выявление социально-значимых заболеваний.
За время акции специалисты провели 169 408 приемов и 41 430 обследований. Выявлено 4 197 подозрений на социально-значимые заболевания. Чаще всего у пациентов обнаруживали сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет и болезни органов дыхания.
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