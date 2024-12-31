В самарском транспорте внедрят правила этичного поведения водителей и кондукторов

Кроме контроля за их исполнением перевозчики должны будут обеспечить опрятный внешний вид своих сотрудников. Водителей и кондукторов самарского транспорта обеспечат специальной одеждой — униформой. Она уже пошита и станет обязательной с 2025 года. Об этом сообщает минтранс Самарской области.
«С 2025 года дисциплина должна стать основным трендом работы городского общественного транспорта в Самаре», — говорится в сообщении.
Перед этим стало известно о том, что правительство Самарской области выделило 1,7 млрд руб. на автобусные пассажирские перевозки по регулируемому тарифу в региональной столице. Тариф применят на 22 востребованных городских маршрутах.
С перевозчиками заключены контракты, которые предусматривают выпуск на линию 300 автобусов среднего и большого класса не ранее 2023 года производства и формирование транспортного резерва.
В настоящее время все автобусы уже прибыли в Самару. Их пассажировместимость составляет не менее 77 мест.
Транспорт будет оснащен системами бесконтактной оплаты, видеонаблюдения и контроля и станет доступным для проезда маломобильных групп населения. Перевозчик должен будет соблюдать установленное расписание и совершать полный кругорейс, предусмотренный контрактами.
При этом объем выполненной транспортной работы на каждом маршруте будет отслеживаться с помощью автоматизированной системы навигационного контроля. Если перевозчик нарушит расписание или установленный маршрут, в отношении него будут применены санкции.