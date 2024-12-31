В самарском транспорте внедрят правила этичного поведения водителей и кондукторов

Кроме контроля за их исполнением перевозчики должны будут обеспечить опрятный внешний вид своих сотрудников. Водителей и кондукторов самарского транспорта обеспечат специальной одеждой — униформой. Она уже пошита и станет обязательной с 2025 года. Об этом сообщает минтранс Самарской области.