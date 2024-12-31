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Снежно, тепло и опасно: январь в Челябинской области начнется со снегопада и метели

Синоптики предупреждают о снегопадах и метели в Челябинской области 1 января.

Сейчас в Ричмонде: +2° 0 м/с 93% 755 мм рт. ст. +8°
Источник: Комсомольская правда

В Челябинской области в новогоднюю ночь синоптики прогнозируют снегопады, метели, а на дорогах снежные заносы. По данным челябинского гидрометеоцентра, в ночь на 1 января в Челябинске и по области будет облачно с прояснениями, снегопады, в отдельных районах метели, а на дорогах гололедица.

Такая погода сохранится и днем 1 и 2 января. При этом будет достаточно тепло. В новогоднюю ночь будет не ниже 9 градусов по области, днем 1 января до −6. 2 января ночью похолодает максимум до 13 градусов.

Экстренные службы просят водителей и пешеходов быть внимательными на дороге: автомобилистам необходимо использовать ближний свет, а при необходимости включить «аварийку», пешеходам лучше надевать светоотражающие элементы.

— Личный состав Госавтоинспекции переведен на усиленный режим работы, — сообщили в ГАИ. — Мы готовы прийти на помощь в любую минуту.

За помощью можно обратиться к ближайшему экипажу ДПС или в единую диспетчерскую службу по телефону 112.