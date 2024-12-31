Снежно, тепло и опасно: январь в Челябинской области начнется со снегопада и метели

В Челябинской области в новогоднюю ночь синоптики прогнозируют снегопады, метели, а на дорогах снежные заносы. По данным челябинского гидрометеоцентра, в ночь на 1 января в Челябинске и по области будет облачно с прояснениями, снегопады, в отдельных районах метели, а на дорогах гололедица.