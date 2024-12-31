Лукашенко озвучил действия власти, чтобы медики не уезжали из Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что будут делать белорусские власти, чтобы медики не уезжали за границу, пишет БелТА.
Общаясь с коллективом Минской областной детской клинической, Лукашенко отметил, что здесь медики живут в хороших условиях. Он отметил, что больницу построили за полтора года, а сейчас займутся строительством арендного жилья. Президент добавил, что следует создать все необходимые условия, чтобы белорусские медики работали в стране, а не искали лучшую жизнь за границей.
— Будем стараться, чтобы вы на своей родной земле работали, а не бегали где-то по миру в поисках лучшей жизни, — прокомментировал он.
При этом Александр Лукашенко рассказал, что ранее выехавшие из страны медики сейчас хотят вернуться.
— Но я рад, что некоторые из ваших побежали, а сейчас (у меня на столе кипа материала и документов) просятся обратно. Я задаю вопрос: «Так, а почему же? Что же вы? Там и зарплата, и все». — «Нет, нет, нет. Такого здравоохранения, как в Беларуси, нет». В комплексе, в целом, — заявил глава страны.
В продолжение президент указал на то, что белорусские специалисты не могут реализовать себя за рубежом, несмотря на их высокую квалификацию. Лукашенко сказал, что удивлен этому, так как считал, что поляки, как славяне и «наши люди» не станут обижать белорусов, но ситуация обратная.
— Но ничего подобного: это поляки, а вы вот там все — и украинцы, и белорусы и так далее. Но, если кто-то хочет попробовать — пожалуйста. Не хотелось бы, но смотрите сами, вы делаете свой выбор, — заключил президент.
Также Александр Лукашенко поручил определить статус Боровлян: «Город, деревня или что-то другое?».
Мы писали, что президент приехал в детскую больницу под Минском накануне Нового года.
А еще накануне глава страны назвал цель пятилетки в Беларуси, сказав чиновникам готовиться.