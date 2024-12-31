Лукашенко озвучил действия власти, чтобы медики не уезжали из Беларуси

— Но я рад, что некоторые из ваших побежали, а сейчас (у меня на столе кипа материала и документов) просятся обратно. Я задаю вопрос: «Так, а почему же? Что же вы? Там и зарплата, и все». — «Нет, нет, нет. Такого здравоохранения, как в Беларуси, нет». В комплексе, в целом, — заявил глава страны.