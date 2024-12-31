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Жителей Новороссийска попросили не пользоваться пиротехникой в Новый год

Глава Новороссийска Андрей Кравченко попросил жителей и гостей города не запускать в Новый год фейерверки и вообще воздержаться от использования пиротехники.

Источник: Freepik

По его словам, салюты могут помешать обнаружению беспилотников, а громкие звуки взрывов могут напугать детей, пенсионеров и просто людей, более эмоциональных.

Кроме того, по словам главы, под громкие пиротехнические взрывы потенциальным злоумышленникам может быть легко замаскировать свои действия, вплоть до применения стрельбы и гранат.

«Проведение специальной военной операции диктует новые правила поведения и безопасности», — добавил чиновник.

Напомним, в предновогоднюю ночь (на 31 декабря) над территорией Краснодарского края военные сбили 11 беспилотников. Глава Туапсинского района Сергей Бойко заявил об атаке на муниципалитет и заверил, что она успешно отражена.