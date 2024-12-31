Жителей Новороссийска попросили не пользоваться пиротехникой в Новый год

По его словам, салюты могут помешать обнаружению беспилотников, а громкие звуки взрывов могут напугать детей, пенсионеров и просто людей, более эмоциональных.
Кроме того, по словам главы, под громкие пиротехнические взрывы потенциальным злоумышленникам может быть легко замаскировать свои действия, вплоть до применения стрельбы и гранат.
«Проведение специальной военной операции диктует новые правила поведения и безопасности», — добавил чиновник.
Напомним, в предновогоднюю ночь (на 31 декабря) над территорией Краснодарского края военные сбили 11 беспилотников. Глава Туапсинского района Сергей Бойко заявил об атаке на муниципалитет и заверил, что она успешно отражена.