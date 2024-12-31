В Петербурге порядка 80% горожан прошли бесплатную диспансеризацию

«У нас самая передовая медицина и лучшие врачи. Мы впервые охватили диспансеризацией больше 4,5 млн петербуржцев. Мы добились значительного роста благодаря постоянному развитию нашей системы здравоохранения, созданию новых возможностей для профилактики и совершенствованию самой программы диспансеризации. В результате в этом году диспансеризация идет более высокими темпами, чем раньше — петербуржцы активнее проверяют свое здоровье. Своевременная диагностика позволяет выявлять опасные заболевания на ранней стадии и быстрее начинать лечение», — отметил губернатор.