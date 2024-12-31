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В Петербурге порядка 80% горожан прошли бесплатную диспансеризацию

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что своевременная диагностика позволяет выявлять опасные заболевания на ранней стадии.

Источник: Freepik

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 декабря. /ТАСС/. Медицинские учреждения Санкт-Петербурга провели в 2024 году бесплатную диспансеризацию порядка 80% горожан. Об этом сообщил в интервью ТАСС губернатор города Александр Беглов.

«У нас самая передовая медицина и лучшие врачи. Мы впервые охватили диспансеризацией больше 4,5 млн петербуржцев. Мы добились значительного роста благодаря постоянному развитию нашей системы здравоохранения, созданию новых возможностей для профилактики и совершенствованию самой программы диспансеризации. В результате в этом году диспансеризация идет более высокими темпами, чем раньше — петербуржцы активнее проверяют свое здоровье. Своевременная диагностика позволяет выявлять опасные заболевания на ранней стадии и быстрее начинать лечение», — отметил губернатор.

Диспансеризация включает профилактический осмотр, скрининг, направленный на раннее выявление онкологических заболеваний, общий анализ крови, прием врачом-терапевтом для определения показаний для консультаций с врачами-специалистами и другие медицинские процедуры. Сформирован перечень обследований для выявления сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, а также сахарного диабета.

Граждане до 40 лет должны проходить диспансеризацию раз в три года, а после 40 лет — ежегодно.

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