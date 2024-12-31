Штормовое предупреждение из-за риска лавин в горах Кубани продлили до 3 января

Специалисты предупреждают жителей и гостей регионов о необходимости соблюдения мер безопасности. В частности, нельзя выходить в горы при ухудшении погоды и в снегопад. При катании необходимо следить за погодными изменениями и знать о местах возможного схода лавин в районе своих прогулок. Лавины чаще всего сходят со склонов круче 30 градусов, если на нём нет кустов и деревьев, а со склонов крутизной более 45 градусов они сходят почти после каждого снегопада. В любую погоду опасно пересекать лощины с крутыми склонами.