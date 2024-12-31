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Штормовое предупреждение из-за риска лавин в горах Кубани продлили до 3 января

Нельзя выходить в горы при ухудшении погоды и в снегопад.

Источник: 23.mchs.gov.ru

Из-за риска схода лавин штормовое предупреждение в горах Краснодарского края и Республики Адыгея на высоте более 1500 метров сохраняется с вечера 31 декабря до вечера 3 января, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Специалисты предупреждают жителей и гостей регионов о необходимости соблюдения мер безопасности. В частности, нельзя выходить в горы при ухудшении погоды и в снегопад. При катании необходимо следить за погодными изменениями и знать о местах возможного схода лавин в районе своих прогулок. Лавины чаще всего сходят со склонов круче 30 градусов, если на нём нет кустов и деревьев, а со склонов крутизной более 45 градусов они сходят почти после каждого снегопада. В любую погоду опасно пересекать лощины с крутыми склонами.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить в экстренные службы по номерам: 112 или 101.

МЧС