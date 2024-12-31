Казахстанская полиция перешла на усиленный режим работы

Как сообщает медиапортал МВД, в канун новогодних праздников полиция и военнослужащие Национальной гвардии переходят на усиленный режим работы. Сегодня министр внутренних дел поставил перед личным составом задачи по охране общественного порядка и обеспечению безопасности граждан в эти дни.