Казахстанская полиция перешла на усиленный режим работы

Как сообщает медиапортал МВД, в канун новогодних праздников полиция и военнослужащие Национальной гвардии переходят на усиленный режим работы. Сегодня министр внутренних дел поставил перед личным составом задачи по охране общественного порядка и обеспечению безопасности граждан в эти дни.
«Полицейские и военнослужащие Национальной гвардии с честью несут службу, выполняя поставленные задачи. В эти праздничные дни наши граждане будут отдыхать в кругу семьи и близких. Соответственно личный состав должен обеспечить высокий уровень безопасности в стране, реализацию принципа “закон и порядок”, — сказал министр Ержан Саденов.
На совещании личному составу было поручено провести гарнизонные разводы во всех регионах страны.
«Поручаю усилить охрану правопорядка, приблизить наряды к местам проведения праздничных мероприятий, взять под охрану центральные площади, объекты массового пребывания людей, места запуска салютов. Центр оперативного управления должен обеспечить круглосуточный визуальный контроль, оперативно реагировать на все происшествия», — сказал глава МВД.
По данным ведомства, в новогоднюю ночь на службу заступают порядка 32 тысяч сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии. Из них 12 тысяч будут находиться непосредственно возле мест проведения праздничных мероприятий.