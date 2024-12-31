«Ночью −2, а местами пойдет снег». Белгидромет рассказал о погоде в Беларуси на 1 января 2025

Стало известно, что в некоторых районах Беларуси 1 января 2025 года может пойти снег. Подробнее о погоде в первый день нового года рассказали в Белгидромете, пишет БелТА.
Так, из-за сильного ветра в Беларуси на среду, 1 января, объявили оранжевый уровень опасности. В течение суток будет облачная погода, в южных регионах — с прояснениями.
При этом в некоторых районах белорусы смогут увидеть и снег на Новый год. В основном, по северу страны ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Местами на дорогах ночью и в утренние часы может быть гололед.
Ветер юго-западного направления около 6 — 11 метров в секунду с усилением порывов до 14 метров в секунду. Ночью и утром местами, а днем почти по всей стране — сильный порывистый ветер со скоростью 15 — 20 метров в секунду.
В ночные часы похолодает до −2 — +4 градусов, днем ожидается от 0 до +6 тепла.
Очень ветрено почти по всей стране будет и в четверг, 2 января, предварительно синоптики предупреждают о ветре с порывами 15 — 20 метров в секунду, а местами и до 21 — 24 метров в секунду.
Ранее синоптик Дмитрий Рябов дал подробный прогноз на новогоднюю ночь 2025 в Беларуси.
Тем временем Нацбанк сильно увеличил курс доллара и курс евро на 31 декабря перед Новым годом.