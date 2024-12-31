Куда отправиться из Иркутска за впечатлениями?

Предлагаем несколько идей для небольших, но очень интересных поездок!
Музей «на свалке»
Буквально в получасе езды от Иркутска по Александровскому тракту расположена городская свалка. Вам — туда. Приезжих этот момент сильно удивляет, а иркутян ничем не возьмёшь. Они с удовольствием едут в музей «на свалке». Так его называют, потому что расположен он рядом с полигоном ТБО.
Но пусть название вас не обманывает В музее много залов, посвящённых военной истории нашей страны: есть образцы оружия и обмундирования солдат и офицеров разных лет, выставка военной техники под открытым небом и даже полноценный полигон с реконструкцией одного из танковых сражений Великой Отечественной войны.
Кроме того, здесь есть много интересных локаций для фотосессии: от «Чужих» и «Хищников» и рыцарей на лошадях до сфинкса и гигантского робота.
Листвянка
Классика для туристов, желающих быстро добраться до берега Байкала, — от Иркутска всего около часа езды. Но куда можно сходить, помимо традиционного нерпинария, рыбного рынка, колеса обозрения и музея Байкала, где наверняка каждый бывал — и не раз? На самом деле много вариантов. Есть дендропарк, откуда открывается красивый вид на панораму озера, ретропарк с экспонатами из прошлого и скульптурами из металлических деталей, музей самоцветов и смотровая площадка «Камень Черского», на которую можно попасть по канатной дороге.
Ещё одна любопытная достопримечательность в Листвянке — часовня Николая Японского, основателя православной церкви в Японии. Рядом находится мемориальный комплекс памяти японских военнопленных, выполненный в традиционном восточном стиле.
Порт Байкал
Считаете, что в Листвянке слишком шумно и людно, но всё равно хотите посмотреть Байкал? Тогда вам дорога в порт Байкал, который находится на противоположном от этого посёлка берегу. Добраться туда можно как на катере или пароме, так и по железной дороге. Это более тихое и уединённое местечко со своим колоритом. И тут тоже есть на что посмотреть.
Есть железнодорожный тупик, в котором стоит старый советский паровоз, смотровая площадка «Камень желаний», с которой открывается великолепный вид на озеро. Также можно увидеть старый маяк, который работал до 1905 года — пока не построили КБЖД и не закрылась железнодорожная паромная переправа, для которой его и построили. Потом башню перенесли, и ещё несколько десятков лет маяк продолжал работать на новом месте.
Если вы готовы совершить пеший переход в несколько километров, то вам удастся добраться до первых тоннелей Кругобайкальской железной дороги. Если же длительные прогулки не для вас, можно посетить музей «кругобайкалки», расположенный в здании вокзала. А летом — побывать на даче Валентина Распутина. Интерьер её восстановили по описаниям родственников писателя. Здесь классик закончил повесть «Живи и помни», написал «Прощание с Матёрой», этим местам посвятил рассказы «Наташа», «Не могу!».
Ангарск
Самая яркая достопримечательность города — первый в стране музей часов. В нескольких залах можно посмотреть на циферблаты разных эпох: от старинных каминных часов XVIII века и изящных изделий из Германии и Японии до более современных образцов. Есть в городе и музей Победы, в котором собраны несколько тысяч экспонатов.
А если отъехать от города и добраться до Савватеевки, можно посетить музей деревянных скульптур под открытым небом.
Сам город нефтехимиков может привлечь любителей советской архитектуры. Знаменит Ангарск своим «кварталом мозаик» — это несколько многоэтажек, расположенных между Ледовым дворцом «Ермак» и ДК «Современник», на фасадах которых есть мозаичные изображения, отсылающие к истории страны. И куда же без пейзажей Ангары и Байкала!
Танхой
До небольшой станции на Транссибе, центра Байкальского биосферного заповедника, и от Иркутска, и от Улан-Удэ одинаково близко: чуть больше 200 километров. Добраться сюда можно как на машине, так и на поезде.
Помимо созерцания чистой байкальский природы, можно посетить музей КБЖД и Байкальскую переправу с реалистичными макетами вокзалов и поездов. Также можно прогуляться по одной из живописных экотроп.
Усть-Ордынский
В 70 километрах от Иркутска расположен центр Усть-Ордынского Бурятского округа. На въезде в посёлок расположена внушительных размеров статуя всадника — популярное место для фотографирования у туристов и местных жителей.
В Усть-Ордынском расположен этнопарк, где можно попробовать национальную бурятскую кухню, познакомиться со старинным бытом и обычаями народа, посмотреть на образцы традиционных жилищ и даже поучаствовать в традиционных обрядах.
Религиозным центром населённого пункта является дацан, где можно задать вопрос ламе, покрутить молитвенные цилиндры и узнать о буддийской культуре. На территории храма расположены несколько статуй. В августе открыли новую статую Белого старца, которая символизирует гармонию с природой, долголетие и душевное спокойствие.