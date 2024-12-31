Куда отправиться из Иркутска за впечатлениями?

Считаете, что в Листвянке слишком шумно и людно, но всё равно хотите посмотреть Байкал? Тогда вам дорога в порт Байкал, который находится на противоположном от этого посёлка берегу. Добраться туда можно как на катере или пароме, так и по железной дороге. Это более тихое и уединённое местечко со своим колоритом. И тут тоже есть на что посмотреть.