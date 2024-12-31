Психолог назвала неожиданные плюсы празднования Нового года в одиночестве

Однако есть и те, для кого самый весёлый праздник в году пройдет в одиночестве — будь то рабочая смена, неудачно выпавшая на 1 января, или же другие обстоятельства. Однако даже на такую, казалось бы, удручающую ситуацию можно взглянуть через светлую призму. Как проводить уходящий год наедине с собой и какие из этого можно извлечь положительные моменты, рассказала «АиФ-Дальинформ» психолог, гештальт-терапевт Екатерина Любачевская.
Психолог предлагает разграничить два понятия — одиночество и уединение. Первое часто связано с непредвиденными обстоятельствами, а второе — с осознанным выбором провести праздник в отсутствии друзей и близких. Для людей с эмоциональным истощением или высокой социальной нагрузкой уединение может стать возможностью восстановить силы.
«Уединение — это выбор провести праздник в своем ритме, следуя своим желаниям и потребностям. Это акт заботы о себе, особенно в условиях современной, полной стрессов реальности», — отмечает специалист.
Для тех, кто остался наедине с собой не по собственному желанию, психолог рекомендует избегать позиции жертвы. Вместо этого стоит сосредоточиться на создании праздника для себя: нарядить елку, приготовить любимое блюдо, посмотреть комедийный фильм или просто насладиться моментом.
«Не ждите, что кто-то спасет вас от плохого настроения. Сделайте праздник для себя сами — так, как вам хочется. Это не только поможет избежать негатива, но и подарит чувство радости», — советует эксперт.
Чтобы не чувствовать себя изолированным, важно сохранять связь с людьми — можно позвонить друзьям, написать близким или просто выйти на прогулку. Кроме того, это время можно посвятить тем занятиям, которые давно откладывались, например, чтению книги или подведению итогов года.
«Новый год в одиночестве — это возможность побыть наедине с собой, осознать свои истинные желания и провести праздник так, как подсказывает сердце», — подчеркивает психолог.
Одиночество в Новый год — это не приговор, а шанс превратить праздник в личный ритуал радости и заботы о себе, заключила специалист.