Психолог назвала неожиданные плюсы празднования Нового года в одиночестве

Однако есть и те, для кого самый весёлый праздник в году пройдет в одиночестве — будь то рабочая смена, неудачно выпавшая на 1 января, или же другие обстоятельства. Однако даже на такую, казалось бы, удручающую ситуацию можно взглянуть через светлую призму. Как проводить уходящий год наедине с собой и какие из этого можно извлечь положительные моменты, рассказала «АиФ-Дальинформ» психолог, гештальт-терапевт Екатерина Любачевская.