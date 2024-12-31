Отключат ли новогоднюю иллюминацию в Кишиневе: ответ мэра

КИШИНЕВ, 31 дек — Sputnik. В связи с энергокризисом молдавская столица примет поэтапные меры по экономии электроэнергии, об этом сообщил мэр Кишинева Ион Чебан.
Он уточнил, что в настоящее время у администрации столицы нет четкой информации от правительства.
«Учитывая текущую ситуацию, в которой мы оказались, и тот факт, что у Кишинева нет четкой информации, как и у других местных публичных администраций, мы примем поэтапные меры по отключению электричества, начиная с 1 января».
Мэр Кишинева отметил, что внимательно изучил решение Комиссии по ЧС, но никаких четких указаний для администрации там не нашел.
«Там нет четкого описания действий в той или иной ситуации, и мы не проводили отдельных обсуждений, как мы будем действовать в столице, где у нас более 300 троллейбусов, 350 школ и детских садов, больницы, поликлиники, стратегические предприятия, уличное освещение и светофоры», — подчеркнул Чебан.
Он напомнил, что два года назад столичная мэрия убедилась в неэффективности отключения уличного освещения, в том числе в связи с ростом преступности. Учитывая все это, мэр принял несколько решений в связи с энергокризисом в стране.
Так, в ночь с 1 на 2 января 2025 года будет отключена декоративная подсветка на зданиях, а также по всему городу.
Декоративные лампочки на городской елке, на центральной площади и в сквере перед Христорождественским собором останутся включенными до 14 января. Они будут включаться одновременно с уличным освещением и гореть до 23:30.
«Мы приняли такое решение, потому что экономические агенты согласились участвовать в Рождественской ярмарке, и мы выполняем свои обязательства. Люди понесли определенные расходы. Что касается информации, то учреждения будут доводить ее до сведения граждан и сотрудников в соответствии с решением КЧС, принятым на национальном уровне», — заявил Ион Чебан.
Чтобы не порождать слухи, мэр также разъяснил, как будет освещаться главная елка страны и новогодние декорации в центре Кишинева.
«В канун Нового года, 31 декабря — 1 января, все украшения в столице останутся включенными, учитывая, что они должны быть вручную отключены специалистами в нескольких местах, что было бы трудно сделать даже в новогоднюю ночь. Я сообщаю эти подробности на случай, если будут попытки манипулировать обществом. Это решение находится на первом этапе, и о дальнейших действиях мы будем сообщать поэтапно», — уточнил градоначальник.
Ион Чебан выразил надежду, что в канун Нового года и в другие дни «не будут предприниматься преднамеренные действия без предварительного информирования граждан».
Ранее советник директора госпредприятия Energocom Виктор Бынзарь заявил, что поставки электроэнергии от расположенной в Приднестровье Молдавской ГРЭС (МГРЭС) правобережной Молдове с 1 января 2025 года прекратятся.
В Молдове с 16 декабря на 60 дней было объявлено ЧП в связи с энергокризисом.