Отключат ли новогоднюю иллюминацию в Кишиневе: ответ мэра

«В канун Нового года, 31 декабря — 1 января, все украшения в столице останутся включенными, учитывая, что они должны быть вручную отключены специалистами в нескольких местах, что было бы трудно сделать даже в новогоднюю ночь. Я сообщаю эти подробности на случай, если будут попытки манипулировать обществом. Это решение находится на первом этапе, и о дальнейших действиях мы будем сообщать поэтапно», — уточнил градоначальник.