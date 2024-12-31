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Омские полицейские вернули потерявшегося ребенка родственникам

На улице Депутатской сотрудники ДПС заметили одиноко гуляющего маленького мальчика.
Источник: Комсомольская правда

В Омске инспекторы ДПС обратили внимание на мальчика, который гулял без присмотра. Полицейские посадили мальчика в служебную машину и расспросили его.

4-летний Сергей рассказал, что гостит у бабушки и дедушки, но во время прогулки с братом они потерялись. Ребенок также назвал свой адрес в Омске.

Полицейские отвезли Сергея на указанную улицу Большую Луговую. Мальчик сразу узнал дом бабушки и дедушки, и сотрудники ДПС передали его родственникам.

Близкие ребенка не знали, что он потерялся, поэтому были шокированы случившимся. Благодаря оперативным действиям полицейских, история завершилась благополучно.