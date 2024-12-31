Звёздный фейерверк и самое большое Солнце: какие астрономические явления можно увидеть в новогодние праздники

2025 год будет щедр на астрономические подарки. Первый из них можно будет получить уже в ночь с 3 на 4 января. Об этом рассказали специалисты Московского планетария.
Новогодний звездопад Квадрантиды — лучше время загадать желание. В этом году ожидается до 120 метеоров в час, это один-два метеора в минуту. Причём небесное шоу начнётся сразу после захода солнца, примерно в 18:00. Для того чтобы увидеть космическое представление, нужно смотреть в сторону северо-восточного горизонта.
«Лучшее время для наблюдений будет с полуночи и до рассвета, когда радиант окажется максимально высоко над восточным горизонтом. Условия наблюдения — благоприятные! Луна ещё близка к новолунию и не помешает наблюдению метеоров», — рассказали учёные.
Метеорный поток Квадрантиды получил своё название от неиспользуемого в современной астрономии созвездия Стенного Квадранта. Сейчас радиант потока находится под ручкой Ковша Большой Медведицы в созвездии Волопас. Но название Квадрантиды сохранилось.
А днём 4 января на небе будет самое большое Солнце, так как Земля приблизится к своей звезде на минимальные 147 млн километров.
В Новый год россиянам будет светить «чёрная» Луна. 31 декабря спутник Земли вступает в лишнюю пятую фазу. Луна будет обращена к нам неосвещённой стороной и станет практически невидимой.