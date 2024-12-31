Звёздный фейерверк и самое большое Солнце: какие астрономические явления можно увидеть в новогодние праздники

Новогодний звездопад Квадрантиды — лучше время загадать желание. В этом году ожидается до 120 метеоров в час, это один-два метеора в минуту. Причём небесное шоу начнётся сразу после захода солнца, примерно в 18:00. Для того чтобы увидеть космическое представление, нужно смотреть в сторону северо-восточного горизонта.