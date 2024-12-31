Калининградские врачи спасли младенца с пороком сердца из Ростова-на-Дону

У Матвея обнаружили сложный врождённый порок сердца — тетрада Фалло. Больше двух месяцев он провёл в кардиоцентре. За это время он перенёс две операции на сердце. Мальчик находился 52 дня в реанимации, из которых 33 дня — на ИВЛ.