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Калининградские врачи спасли младенца с пороком сердца из Ростова-на-Дону

Специалисты кардиоцентра провели две успешные операции.

Источник: Freepik

Калининградские врачи спасли младенца с пороком сердца из Ростова-на-Дону. Специалисты регионального кардиоцентра провели две успешные операции. Об этом сообщается на странице медучреждения «ВКонтакте».

У Матвея обнаружили сложный врождённый порок сердца — тетрада Фалло. Больше двух месяцев он провёл в кардиоцентре. За это время он перенёс две операции на сердце. Мальчик находился 52 дня в реанимации, из которых 33 дня — на ИВЛ.

В спасении Матвея приняли участие заведующий детским кардиохирургическим отделением Евгений Кривощеков и детский реаниматолог Екатерина Исакова. Мальчика уже выписали, свой первый Новый год он встретит с семьёй.

медицина