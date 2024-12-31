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Власти: региональный фонд капремонта выполнил более 900 видов работ в 2024

Ранее стало известно, что в регионе в 2025 году продолжат капремонт за счёт облбюджета.

Источник: РИА "Новости"

За 2024 год фонд капитального ремонта выполнил 913 работ в отношении 434 многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Калининградской области со ссылкой на региональное министерство строительства и ЖКХ.

«В рамках реализации краткосрочного плана региональной программы выполнены следующие строительно-монтажные работы по капитальному ремонту общего имущества: крыши — 81, фасады — 63, фундаменты — 18, подвалы — 10, внутренние инженерные сети — 92. Заменили 70 лифтов в 27 многоквартирных домах. Установили камеры видеонаблюдения “Безопасного города” на 33 объектах. Завершили монтаж архитектурно-художественных подсветок на семи зданиях. Обновили 48 дверей», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Калининградской области в 2025 году продолжат капремонт за счёт облбюджета. В Калининграде за счёт областных средств намерены капитально отремонтировать 30 домов, а в области 58 МКД.

ЖКХ