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Пять тысяч свердловских семей наградили за год знаком «Совет да любовь»

Их отношения были проверены временем и расстоянием.

Источник: Reuters

В Свердловской области около пяти тысяч семейных пар были награждены в 2024 году знаком отличия под названием «Совет да любовь». Об этом сообщает 31 декабря департамент информполитики региона.

Региональный знак вручается парам, отметившим золотую свадьбу. Его дают за создание крепкой семьи и за воспитание детей.

Одной из награждённых стала семья Кондюриных. Больше 50 лет Зоя и Валентин живут в гармонии и любовь у них только крепнет. А встретились супруги почти как в фильме: Валентин заметил Зою на улице и с первого взгляда влюбился.

Потом, в студенческие годы, Валентин получал образование в Екатеринбурге, а Зоя же — в Кургане. Их отношения были проверены временем и расстоянием. У пары сейчас двое взрослых детей и четверо внуков.

Напомним, что региональный знак вручают с 2011 года. Его уже удостоились больше 71,5 тысячи семейных пар.