Пять тысяч свердловских семей наградили за год знаком «Совет да любовь»

В Свердловской области около пяти тысяч семейных пар были награждены в 2024 году знаком отличия под названием «Совет да любовь». Об этом сообщает 31 декабря департамент информполитики региона.
Региональный знак вручается парам, отметившим золотую свадьбу. Его дают за создание крепкой семьи и за воспитание детей.
Одной из награждённых стала семья Кондюриных. Больше 50 лет Зоя и Валентин живут в гармонии и любовь у них только крепнет. А встретились супруги почти как в фильме: Валентин заметил Зою на улице и с первого взгляда влюбился.
Потом, в студенческие годы, Валентин получал образование в Екатеринбурге, а Зоя же — в Кургане. Их отношения были проверены временем и расстоянием. У пары сейчас двое взрослых детей и четверо внуков.
Напомним, что региональный знак вручают с 2011 года. Его уже удостоились больше 71,5 тысячи семейных пар.