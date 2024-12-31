Какой будет погода в январе в Казахстане

Температурный фон в первой декаде января ожидается: на западе Казахстана ночью от −5+2°С до −3−12°С, днем от −3+5°С до 0,-8°С; на северо-западе республики постепенное понижение ночью до −10−20°С, днем до −8−13°С. На севере, в центре, на востоке страны в начале декады ожидается небольшое повышение температуры воздуха ночью от −5−13°С до 0,-8°С, днем до −3+2°С, затем постепенное понижение температуры воздуха ночью до −10−20°С, днем до −5−12°С.