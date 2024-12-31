Начальник Госавтоинспекции Башкирии выступил со специальным обращением из-за непогоды

Сегодня днем, 31 декабря, начальник Госавтоинспекции Башкирии Владимир Севастьянов в своем Telegram-канале обратился к жителям республики в связи с непогодой.
По словам руководителя ведомства, в настоящее время во многих районах региона наблюдаются обильные снегопады, сильный ветер и перепады температуры, а на дорогах — снежный накат с гололедицей.
Владимир Севастьянов призвал водителей воздержаться от дальних поездок, а тем, кто уже в пути, порекомендовал соблюдать предельную осторожность и внимательность при управлении транспортом. Глава ГАИ напомнил о важности соблюдения ПДД, а также о необходимости не превышать скорость и избегать маневров, которые могут привести к заносу авто.
Пешеходам начальник дорожной полиции республики посоветовал носить световозвращающие элементы и переходить дорогу только в установленных местах.
— В случае возникновения сложной ситуации на дорогах все участники дорожного движения могут круглосуточно обращаться за помощью сотрудникам Госавтоинспекции. Берегите себя и своих близких! — заявил Владимир Севастьянов.
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