Начальник Госавтоинспекции Башкирии выступил со специальным обращением из-за непогоды

Владимир Севастьянов призвал водителей воздержаться от дальних поездок, а тем, кто уже в пути, порекомендовал соблюдать предельную осторожность и внимательность при управлении транспортом. Глава ГАИ напомнил о важности соблюдения ПДД, а также о необходимости не превышать скорость и избегать маневров, которые могут привести к заносу авто.