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Минздрав Беларуси запретил два вида опасного российского стеклоомывателя

Минздрав Беларуси счет опасными два вида российских стеклоомывающих жидкостей.

Источник: Комсомольская правда

Министерство здравоохранения запретило ввоз в страну двух стеклоомывающих жидкостей из-за превышения содержания метанола, пишет БелТА.

По информации Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, в двух видах стеклоомывателя обнаружили превышение содержания метанола.

Под запрет попали стеклоомывающие низкозамерзающие жидкости, произведенные в России: Nordix Winter −30 (ООО «Автоснаб-Самара»), а также SKYLUX ice crusher — 30 (ООО «Техноснаб-НН»).

Опасные стеклоомыватели запретили ввозить в Беларусь, использовать, реализовывать, хранить и даже транспортировать. Запрет введен из-за превышения нормы по содержанию метанола.

Тем временем Белгидромет рассказал о погоде в Беларуси на 1 января 2025: «Ночью −2, а местами пойдет снег».

А синоптик Дмитрий Рябов дал подробный прогноз на новогоднюю ночь 2025 в Беларуси.