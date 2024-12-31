Минздрав Беларуси запретил два вида опасного российского стеклоомывателя

Министерство здравоохранения запретило ввоз в страну двух стеклоомывающих жидкостей из-за превышения содержания метанола, пишет БелТА.
По информации Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, в двух видах стеклоомывателя обнаружили превышение содержания метанола.
Под запрет попали стеклоомывающие низкозамерзающие жидкости, произведенные в России: Nordix Winter −30 (ООО «Автоснаб-Самара»), а также SKYLUX ice crusher — 30 (ООО «Техноснаб-НН»).
Опасные стеклоомыватели запретили ввозить в Беларусь, использовать, реализовывать, хранить и даже транспортировать. Запрет введен из-за превышения нормы по содержанию метанола.
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