Более 900 млн рублей достигнет объем инвестиций в Иркутской области в 2024 году

Согласно предварительным данным, объем инвестиций в Приангарье в 2024 году превысит 900 миллионов рублей. Об этом со ссылкой на пресс-службу правительства региона пишет ИА IrkutskMedia.
За минувшие 12 месяцев в Иркутской области заключено девять инвестиционных соглашений, еще два находятся на согласовании. Плановый объем инвестиций по всем проектам составит около 300 миллиардов рублей. Еще восемь распоряжений о соответствии проектов условиям масштабных инвестпроектов были приняты и находятся на стадии оформления земельных участков в аренду без торгов. Вместе с этим были зарегистрированы три новых резидента в особой экономической зоне туристско-рекреационного типа в Байкальске. Благодаря этому в город поступит еще 1,5 млрд рублей частных инвестиций.
Одним из крупных реализованных инвестиционных проектов 2024 в Приангарье стал запуск целлюлозно-картонного комбината в Усть-Илимске.
Напомним, ранее губернатор Игорь Кобзев поздравил жителей Иркутской области с Новым годом. Также глава регионе отметил достижения на выставке-форуме «Россия» в Москве.