Три ДТП с 12 авто: на дороге в Башкирии в одном и том же месте случилось несколько крупных ЧП подряд

Сегодня, 31 декабря, в Бирском районе Башкирии в одном и том же месте произошло сразу несколько ДТП. Об этом рассказала пресс-служба Госавтоинспекции республики.
Все случилось на 96 километре дороги Уфа-Бирск-Янаул. Согласно предварительным данным, на протяжении одного километра произошли три аварии с участием 12 автомобилей. К счастью, никто не пострадал.
В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники ГАИ, МЧС и других экстренных служб. Подробности произошедшего уточняются.
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