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Три ДТП с 12 авто: на дороге в Башкирии в одном и том же месте случилось несколько крупных ЧП подряд

На дороге Уфа-Бирск-Янаул в трех ДТП столкнулись 12 автомобилей.
Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 31 декабря, в Бирском районе Башкирии в одном и том же месте произошло сразу несколько ДТП. Об этом рассказала пресс-служба Госавтоинспекции республики.

Все случилось на 96 километре дороги Уфа-Бирск-Янаул. Согласно предварительным данным, на протяжении одного километра произошли три аварии с участием 12 автомобилей. К счастью, никто не пострадал.

В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники ГАИ, МЧС и других экстренных служб. Подробности произошедшего уточняются.

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