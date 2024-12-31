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Крымский мост сейчас: что с очередями и сколько ждать

Крымский мост сейчас свободен для проезда, очередей с обеих сторон Керченского пролива нет. Об этом сообщает Тelegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

Источник: РИА "Новости"

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек — РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас свободен для проезда, очередей с обеих сторон Керченского пролива нет. Об этом сообщает Тelegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

«По состоянию на 14.00 с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет», — говорится в сообщении.

Накануне на мосту фиксировались большие очереди, число ожидающих проезда машин превышало 1000. Наибольшие заторы наблюдались со стороны Тамани. К утру вторника ситуация нормализовалась, пробок на подъездах к Крымскому мосту нет.

Движение по мостовому переходу разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Весь транспорт проходит обязательный досмотр в целях безопасности.

Кроме того, можно воспользоваться сухопутным коридором. По пути следования есть АЗС, работает мобильная связь и есть возможность рассчитываться банковскими картами.