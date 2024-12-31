Синоптики объявили на 1 января оранжевый уровень опасности из-за ветра

По прогнозам синоптиков, в первый день нового года в стране установится облачная погода, по югу — с прояснениями. В основном по северной половине республики пройдут осадки — дождь и мокрый снег. На отдельных участках дорог будет гололедица, ночью и утром местами возможен слабый гололед.