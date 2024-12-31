Синоптики объявили на 1 января оранжевый уровень опасности из-за ветра

МИНСК, 31 дек — Sputnik. Оранжевый уровень погодной опасности из-за сильного ветра объявили в Беларуси на 1 января, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
«Утром и днем в среду, 1 января, на большей части территории страны и в Минске ожидается усиление ветра порывами 15−20 метров в секунду», — говорится в сообщении.
По прогнозам синоптиков, в первый день нового года в стране установится облачная погода, по югу — с прояснениями. В основном по северной половине республики пройдут осадки — дождь и мокрый снег. На отдельных участках дорог будет гололедица, ночью и утром местами возможен слабый гололед.
Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах от −2 до +4°С, днем столбик термометра поднимется до +6°С.
В четверг, 2 января, на большей части территории страны и в белорусской столице снова ожидается усиление юго-западного, западного ветра, порывы будут достигать 15−20 метров в секунду, а ночью и утром местами — 21−24 метров в секунду.
В этот день на большей части территории страны пройдут дождь и мокрый снег. Температура воздуха в ночные часы составит 0..+4°С, а в дневные — +1..+8°С.
С пятницы, 3 января, в Беларуси похолодает: на территорию республики начнет поступать арктическая воздушная масса, ночью на большей части, днем местами пройдет кратковременный снег, в отдельных районах возможна метель. Температура воздуха в течение суток составит от −5 до +2°С.