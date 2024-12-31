В первый день 2025 года прогнозируют сильную метель и потепление

В первый день года метеорологи прогнозируют облачную погоду, осадки в виде снега и мокрого снега, местами — сильные. В некоторых муниципалитетах будет метель, а на дорогах образуются снежные заносы и накаты, а также гололедица. Ветер будет южный с переходом на западный — 8−13 метров в секунду, в отдельных городах и районах — порывы до 15−20м/с.