В первый день 2025 года прогнозируют сильную метель и потепление

Завтра, 1 января, в Башкирии ожидаются осадки и потепление. Об этом рассказали синоптики республики.
В первый день года метеорологи прогнозируют облачную погоду, осадки в виде снега и мокрого снега, местами — сильные. В некоторых муниципалитетах будет метель, а на дорогах образуются снежные заносы и накаты, а также гололедица. Ветер будет южный с переходом на западный — 8−13 метров в секунду, в отдельных городах и районах — порывы до 15−20м/с.
Температура воздуха этой ночью составит −4,-9°, днем потеплеет до 0,-5°.
Как сообщает МЧС Башкирии, на некоторых участках дорог из-за снегопада и метели видимость ухудшится до 500 и менее метров.
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