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Премьер Беларуси Головченко допустил, что индейка подешевеет в 2025 году

Премьер-министр Головченко сказал, что индейка может немного подешеветь в Беларуси в 2025.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко в интервью Первому информационному телеканалу сказал, что индейка может подешеветь в 2025 году.

— Надеюсь, что с 2025 года индейка даже немножко подешевеет, — допустил глава белорусского правительства.

Головченко отметил, что не так давно в Копыльском районе, где находится производство индейки, было внесено предложение, связанное с тем, чтобы уравнять НДС на индейку с НДС на курицу и другие виды птицы. Премьер-министр пояснил, что в Беларуси НДС на индейку был 20%, а, что касается другого мяса птицы, то НДС составлял 10%.

Ранее премьер-министр Роман Головченко сказал, что берет в столовой отварную индейку и всем советует.

Кроме того, глава белорусского правительства назвал бабку любимым блюдом из картофеля.

Также Головченко озвучил «индекс Оливье» в 2024-м — любимый новогодний салат за год подешевел.

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