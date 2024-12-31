Премьер Беларуси Головченко допустил, что индейка подешевеет в 2025 году

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко в интервью Первому информационному телеканалу сказал, что индейка может подешеветь в 2025 году.
— Надеюсь, что с 2025 года индейка даже немножко подешевеет, — допустил глава белорусского правительства.
Головченко отметил, что не так давно в Копыльском районе, где находится производство индейки, было внесено предложение, связанное с тем, чтобы уравнять НДС на индейку с НДС на курицу и другие виды птицы. Премьер-министр пояснил, что в Беларуси НДС на индейку был 20%, а, что касается другого мяса птицы, то НДС составлял 10%.
Ранее премьер-министр Роман Головченко сказал, что берет в столовой отварную индейку и всем советует.
Кроме того, глава белорусского правительства назвал бабку любимым блюдом из картофеля.
Также Головченко озвучил «индекс Оливье» в 2024-м — любимый новогодний салат за год подешевел.
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