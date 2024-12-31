Премьер Беларуси Головченко допустил, что индейка подешевеет в 2025 году

Головченко отметил, что не так давно в Копыльском районе, где находится производство индейки, было внесено предложение, связанное с тем, чтобы уравнять НДС на индейку с НДС на курицу и другие виды птицы. Премьер-министр пояснил, что в Беларуси НДС на индейку был 20%, а, что касается другого мяса птицы, то НДС составлял 10%.